ФНЛ. «Тамбов» обыграл «Томь», «Оренбург» разгромил «Химки»

Состоялись очередные матчи 13 тура первенства ФНЛ. «Тамбов» на своем поле смог заполучить три очка в игре против «Томи», а сменившие на текущей неделе главного тренера «Химки» с разгромом уступили в Оренбурге.

«Тамбов» сейчас находится в зоне переходных матчей. Лидирует в соревновании «Енисей».

Первенство ФНЛ. 13-й тур

Оренбург – Химки – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Чиркин, 13; 2:0 – Делькин, 26; 3:0 – Андреев, 32; 3:1 – Дворников, 37 (с пенальти); 4:1 – Андреев, 43; 4:2 – Кузьмичев, 69; 5:2 – Делькин, 88.

Тамбов – Томь (Томск) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Скворцов, 4; 1:1 – Померко, 27; 2:1 – Шевчук, 39 (с пенальти); 3:1 – Пульич, 80 (в свои ворота).

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