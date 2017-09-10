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    ФНЛ. «Тамбов» обыграл «Томь», «Оренбург» разгромил «Химки»

    Состоялись очередные матчи 13 тура первенства ФНЛ. «Тамбов» на своем поле смог заполучить три очка в игре против «Томи», а сменившие на текущей неделе главного тренера «Химки» с разгромом уступили в Оренбурге.

    «Тамбов» сейчас находится в зоне переходных матчей. Лидирует в соревновании «Енисей».

    Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Оренбург – Химки – 5:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Чиркин, 13; 2:0 – Делькин, 26; 3:0 – Андреев, 32; 3:1 – Дворников, 37 (с пенальти); 4:1 – Андреев, 43; 4:2 – Кузьмичев, 69; 5:2 – Делькин, 88.

    Тамбов – Томь (Томск) – 3:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Скворцов, 4; 1:1 – Померко, 27; 2:1 – Шевчук, 39 (с пенальти); 3:1 – Пульич, 80 (в свои ворота).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2017 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 12 сентября 2017, 00:30

      Победа над командой игравшей в прошлом сезоне в РФПЛ, позволила Тамбову выйти на 4-е место после 13-и туров!

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