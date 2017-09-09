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    РФПЛ. «Арсенал» упустил победу над «Ростовом»

    «Ростов» спас ничью в домашней встрече девятого тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

    Желто-синие открыли счет уже на седьмой минуте усилиями Артура Юсупова, однако потом пропустили дважды от Луки Джорджевича. Тем не менее за пять минут до окончания основного времени матча ростовчане сумели сравнять счет – Тимофей Калачев реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Ростов – Арсенал (Тула) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 7; 1:1 – Джорджевич, 32; 1:2 – Джорджевич, 70; 2:2 – Калачев, 85 (с пенальти).

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Игнасон, Вилюш, Бобен, Калачев, Ионов (Зуев, 65), Киреев (Байрамян, 73), Юсупов, Могилевец, Дядюн (Бухаров, 59).

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов (Горбатенко, 71), Бурчану, Александров, Каушич, Шевченко, Джорджевич (Расич, 78).

    Предупреждения: нет – Максимов, 52; Беляев, 84; Шевченко, 86.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 9 сентября 2017, 20:20

      Пеналь явно левый постоянно в матчах АРСЕНАЛА судьи заряжены в последних матчах постоянно пенальти назначают

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 сентября 2017, 18:36

      Наши аутсайдеры сыграли в двух матчах интересней лидеров.

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