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    ФНЛ. «Спартак-2» на выезде обыграл «Олимпиец» и другие результаты

    «Спартак-2» в матче 12-го тура ФНЛ на выезде обыграл «Олимпиец» со счетом 3:1. В составе московского клуба отличились Артем Сокол и Идриса Самбу. За хозяев Сергей Каретник поразил ворота соперника, а Андрей Хрипков забил в свои.

    В других встречах «Крылья Советов» и «Волгарь» добились минимальных побед над «Тамбовом» и «Тюменью» соответственно.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Олимпиец (Нижний Новгород) – Спартак-2 (Москва) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Каретник, 13; 1:1 – Сокол, 35; 1:2 – Хрипков, 52 (в свои ворота); 1:3 – X, 90+1.

    Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ятченко, 13 (с пенальти).

    Волгарь (Астрахань) – Тюмень – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сутормин, 45 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2017 19:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 7 сентября 2017, 14:24

      Тамбов с Крыльями сыграл достойно, правда результат Тамбовчан вряд ли устроит!

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 сентября 2017, 20:02

      почему самбу и сакалу к основе не привлекают, игроки то перспективные

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > серега кашин 6 сентября 2017, 23:16

      Сакала постоянно в основе, просто он в сборной был и не готовился к матчу, не выдумывайте скандалов на ровном месте.

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