ФНЛ. «Спартак-2» на выезде обыграл «Олимпиец» и другие результаты

«Спартак-2» в матче 12-го тура ФНЛ на выезде обыграл «Олимпиец» со счетом 3:1. В составе московского клуба отличились Артем Сокол и Идриса Самбу. За хозяев Сергей Каретник поразил ворота соперника, а Андрей Хрипков забил в свои.

В других встречах «Крылья Советов» и «Волгарь» добились минимальных побед над «Тамбовом» и «Тюменью» соответственно.

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Олимпиец (Нижний Новгород) – Спартак-2 (Москва) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Каретник, 13; 1:1 – Сокол, 35; 1:2 – Хрипков, 52 (в свои ворота); 1:3 – X, 90+1.

Крылья Советов (Самара) – Тамбов – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ятченко, 13 (с пенальти).

Волгарь (Астрахань) – Тюмень – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сутормин, 45 (с пенальти).

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