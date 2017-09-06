ФНЛ. «Ротор» разгромил «Зенит-2», «Шинник» уступил петербургскому «Динамо»

Завершились два матча 12-го тура первенства ФНЛ.

«Ротор-Волгоград» на своем поле одержал крупную победу над «Зенитом-2», а «Шинник» в родных стенах потерпел поражение от петербургского «Динамо».

Первенство ФНЛ. 12-й тур

Ротор-Волгоград (Волгоград) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Панюков, 28; 1:1 – Вотинов, 31; 2:1 – Вотинов, 41; 3:1 – Борзых, 51; 4:1 – Бирюков, 55.

Шинник (Ярославль) – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулишев, 35; 0:2 – Власов, 80; 1:2 – Земсков, 81.

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