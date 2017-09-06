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    Кузяев: «Не против натурализации, если это действительно сильные игроки»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем отношении к натурализованным футболистам в сборной России.

    – С «Динамо» сыграли сразу три футболиста, еще недавно для многих считавшиеся иностранцами: Фернандес, Нойштедтер и Рауш. Какое к ним отношение в коллективе?

    – Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе.

    – Удастся ли избежать обид со стороны тех, кто родился и всю жизнь прожил в России?

    – Обид быть не должно. Конкуренция только на пользу идет. Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.09.2017 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 сентября 2017, 16:18

      "Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки."
      А это трое - сильные игроки?

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 > VSt 6 сентября 2017, 17:34

      Один из них точно лучше наших на своей позиции. Я про Фернандеса.

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