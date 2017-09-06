Кузяев: «Не против натурализации, если это действительно сильные игроки»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своем отношении к натурализованным футболистам в сборной России.

– С «Динамо» сыграли сразу три футболиста, еще недавно для многих считавшиеся иностранцами: Фернандес, Нойштедтер и Рауш. Какое к ним отношение в коллективе?

– Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе.

– Удастся ли избежать обид со стороны тех, кто родился и всю жизнь прожил в России?

– Обид быть не должно. Конкуренция только на пользу идет. Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки.