Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Икарди играет в сборной Аргентины только из-за Дзанетти»

    Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона утверждает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди играет в составе национальной команды только потому, что вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти выступал в качестве его представителя.

    «Когда я смотрю на сегодняшнюю сборную Аргентины, мне становится тревожно. Думаю, есть игроки получше тех, что выбирает Сампаоли. Не вызвать Игуаина означает упустить невероятную возможность, особенно, если заменить его на Икарди и думать, что вы нашли нового Габриэля Батистуту.

    Икарди находится в национальной команде только потому что Дзанетти выступал в качестве его представителя.

    Однажды я поговорил с бывшим тренером сборной Эдгардо Баусой, и он сказал мне, что получил три звонка от Ванды Нара (прим. – жена и агент Икарди). Он спросил у нее: «Откуда вы взяли мой номер?» Он был просто ошеломлен», – сказал Марадона.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2017 13:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11