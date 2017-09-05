Марадона: «Икарди играет в сборной Аргентины только из-за Дзанетти»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона утверждает, что нападающий «Интера» Мауро Икарди играет в составе национальной команды только потому, что вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти выступал в качестве его представителя.

«Когда я смотрю на сегодняшнюю сборную Аргентины, мне становится тревожно. Думаю, есть игроки получше тех, что выбирает Сампаоли. Не вызвать Игуаина означает упустить невероятную возможность, особенно, если заменить его на Икарди и думать, что вы нашли нового Габриэля Батистуту.

Икарди находится в национальной команде только потому что Дзанетти выступал в качестве его представителя.

Однажды я поговорил с бывшим тренером сборной Эдгардо Баусой, и он сказал мне, что получил три звонка от Ванды Нара (прим. – жена и агент Икарди). Он спросил у нее: «Откуда вы взяли мой номер?» Он был просто ошеломлен», – сказал Марадона.