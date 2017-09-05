Защитник «Атлетико» Хименес может перейти в «Интер» в январе

«Интер» в январе намерен подписать защитника «Атлетико» Хосе-Марию Хименеса. Об интересе миланцев к 22-летнему игроку сообщалось в начале июля, однако летом сделка так и не состоялась.

Сообщается, что уругваец является приоритетным вариантом для «нерадзурри». В летнее трансферное окно футболистом интересовались «Рома» и «Ювентус», однако «матрасники» отказались его продавать. Отметим, что отступные за Хименеса составляют 65 миллионов евро.

Нынешний контракт игрока истекает по окончании текущего сезона. Это может открыть ему дорогу в «Интер», который также рассматривает вариант с приобретением зимой защитника «Дженоа» Армандо Иццо.