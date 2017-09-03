Стоцкий: «Если буду хорошо выглядеть в чемпионате России, то могут взять на ЧМ-2018»

Полузащитник «Уфы» и сборной России Дмитрий Стоцкий поделился эмоциями от вызова в национальную команду, а также высказался о предстоящем контрольном матче против «Динамо», который состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

– В сборной сейчас три натурализованных игрока – иностранная речь на тренировках не удивляет?

– Не знаю, я ее только от Марио Фернандеса слышу. Или Станислав Саламович может использовать английские слова в работе. Все остальные ребята на русском общаются. А с Марио рядом всегда тренер по физподготовке Паулино Гранеро, который ему помогает. Хотя, думаю, что все футбольные фразы Фернандес давно выучил.

– Все игроки говорили, что на сборе много тактических занятий – разбираете игру «Динамо»?

– Еще раз повторюсь: здесь многие игроки выйдут друг с другом на поле впервые. И тактика нужна, чтобы мы понимали, где, когда и как располагаться. Чего ждать друг от друга во время матча. Сама же схема с тремя центральными защитниками для меня привычна – «Уфа» по ней играет. Но тонкости и требования у каждого тренера свои.

– Шансы на попадание в заявку на ЧМ-2018 стали выше после этого сбора?

– Наверное, чуть-чуть выше стали. Раньше не вызывался вообще, а сейчас обратили внимание. Если буду хорошо выглядеть в чемпионате России, то почему бы и нет?