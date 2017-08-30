Экс-нападающий «Анжи» Алмейда стал свободным агентом

Пресс-служба АЕКа объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Угу Алмейдой. 33-летний португалец выступал за греческий клуб с июля 2016 года. На его счету четыре гола в 27-ми матчах всех турниров.

В сообщении на официальном сайте клуб поблагодарил Алмейду и сообщил о том, что футболист стал свободным агентом. Согласно португальским СМИ, форвард может продолжить карьеру в хорватском «Сплите».

С января по май 2015 года Алмейда выступал за «Кубань», с июля по январь 2016 года был игроком «Анжи».