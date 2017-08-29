«Наполи» настаивает на приобретении Дениса Суареса

«Наполи» приложит усилия для подписания полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса до закрытия трансферного окна. Сообщается, что 23-летний игрок выражает желание поработать под руководством главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри и просит каталонский клуб отпустить его.

Тем не менее сине-гранатовые заинтересованы в том, чтобы сохранить хавбека, отступные за которого составляют 40 миллионов евро. В свою очередь, «адзурри» не хотели бы платить такую сумму.

В случае неудачи с Суаресом «Наполи» намерен сосредоточить свое внимание на полузащитнике «Манчестер Сити» Александре Зинченко.