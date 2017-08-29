Ринат Билялетдинов ждет усиления «Ростова»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что если «Ростов» не успеет усилиться в оставшиеся дни до закрытия трансферного окна, то команде будет сложно продолжать идти в лидирующей группе чемпионата России.

«Дончане – это чисто тренерская команда. Леониду Кучуку удалось быстро мобилизовать футболистов и отладить игру. Видно, какая серьезная работа была проведена на сборах.

Также очень важна роль старожилов команды – Александра Гацкана и Тимофея Калачева. Именно они являются тем связующим звеном, которое помогает клубу успешно выступать.

Но, как мне кажется, без усилений «Ростову» будет сложно продолжать оставаться в верхней части турнирной таблицы», – считает Билялетдинов.

«Ростов» после восьми туров располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда Кучука записала на свой счет 15 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.