Экс-защитник «Ростова» Сесар Навас проводит тренировку на базе «Рубина» вместе с вместе с коллегой по амплуа Олегом Кузьминым, нападающим Сердаром Азмуном, а также некоторыми футболистами дублирующего состава.

Испанец находился с казанцами на предсезонных сборах, однако был вынужден отправиться на родину в связи с болезнью отца. Ранее главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявлял, что 37-летний игрок, скорее всего, завершит карьеру.

Навас защищал цвета клуба из столицы Татарстана с 2009 по 2015 год, после чего перебрался в Ростов-на-Дону вслед за Бердыевым. Нынешним летом его контракт с желто-синими истек.