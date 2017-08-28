«Ювентус» может досрочно вернуть Лиролу из «Сассуоло» в случае неудачи с Хеведесом

«Ювентус» может досрочно вернуть защитника Поля Лиролу из «Сассуоло». Испанец перешел в стан «нероверди» на правах двухгодичной аренды летом 2016 года. Однако туринцы могут рассмотреть вариант возвращения 20-летнего игрока до конца августа, если им не удастся договориться с «Шальке» по Бенедикту Хеведесу.

Тем не менее немец остается приоритетом для «старой синьоры» и она до последнего будет продолжать вести переговоры с гельзенкирхенцами.

В минувшем сезоне Лирола провел 29 матчей, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.