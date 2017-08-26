Маротта: «Хеведес хочет перейти в «Ювентус». Переговоры по Джану начнутся не раньше января»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал комментарий касаемо возможных трансферов клуба.

«Бенедикт Хеведес хочет перейти в «Ювентус», но одного желания недостаточно. Надо вести переговоры с «Шальке», и даже в лучшем случае мы добьемся только аренды с опцией выкупа. Если в ближайшие пару дней с этим трансфером ничего не получится, будем искать альтернативы.

Эмре Джан? Он важен для «Ливерпуля», клуб хочет удержать его. Контракт игрока истекает в июне, поэтому переговоры можно начинать уже в январе. Мы не скрываем симпатии к нему, но на данный момент он игрок «Ливерпуля», поэтому нам остается только восхищаться им издалека.

После медосмотра Патрика Шика мы предложили аренду стоимость 8 миллионов евро с правом выкупа. Позже переговоры прекратились и не до сих пор не возобновлялись», – сказал итальянец.

Среди летних приобретений «бьянконери» – нападающий Федерико Бернардески из «Фиорентины» и вингер «Баварии» Дуглас Коста (аренда).