Юран видит шансы для «Спартака» увезти из Хабаровска три очка

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что «Спартак» должен победить в Хабаровске местный армейский клуб, если удастся включить чемпионский характер, а также избежать проблем из-за длительного перелета на Дальний Восток.

«У «Спартака» будет очень крепкий и вязкий соперник, а фактор дальнего перелета через всю страну и смены часовых поясов еще больше усложняет жизнь команде Карреры. Если команда включит характер, который помог ей завоевать золото в прошлом сезоне, то шанс увезти три очка с Дальнего Востока есть.

Но пока неясно, в каком психологическом состоянии находятся футболисты «Спартака» после всех неудач этого лета. По сути, сейчас только Квинси Промес играет на своем уровне и пытается в атаке тащить за собой команду. Остальные лидеры очень сильно сдали.

Я уже говорил и могу повторить, что усиление «Спартаку» нужно, если он не хочет быть статистом в Лиге чемпионов. Со стороны трудно рассуждать, кто прав в споре Карреры с руководством. Но очевидно, что до закрытия летнего трансферного окна им надо что-то предпринять и усилиться исполнителями уровня Промеса, дабы получить достаточно широкую обойму футболистов для игры на два фронта. В противном случае у «Спартака» будет много проблем как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате России», – считает Юран.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 августа, на стадионе имени Ленина в Хабаровске в 11:00 по московскому времени.