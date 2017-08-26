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  • Юран видит шансы для «Спартака» увезти из Хабаровска три очка

Юран видит шансы для «Спартака» увезти из Хабаровска три очка

26 августа 2017, 10:55
11

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что «Спартак» должен победить в Хабаровске местный армейский клуб, если удастся включить чемпионский характер, а также избежать проблем из-за длительного перелета на Дальний Восток.

«У «Спартака» будет очень крепкий и вязкий соперник, а фактор дальнего перелета через всю страну и смены часовых поясов еще больше усложняет жизнь команде Карреры. Если команда включит характер, который помог ей завоевать золото в прошлом сезоне, то шанс увезти три очка с Дальнего Востока есть.

Но пока неясно, в каком психологическом состоянии находятся футболисты «Спартака» после всех неудач этого лета. По сути, сейчас только Квинси Промес играет на своем уровне и пытается в атаке тащить за собой команду. Остальные лидеры очень сильно сдали.

Я уже говорил и могу повторить, что усиление «Спартаку» нужно, если он не хочет быть статистом в Лиге чемпионов. Со стороны трудно рассуждать, кто прав в споре Карреры с руководством. Но очевидно, что до закрытия летнего трансферного окна им надо что-то предпринять и усилиться исполнителями уровня Промеса, дабы получить достаточно широкую обойму футболистов для игры на два фронта. В противном случае у «Спартака» будет много проблем как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате России», – считает Юран.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 27 августа, на стадионе имени Ленина в Хабаровске в 11:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Промес Квинси Юран Сергей
Комментарии (11)
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Супермачо
1503735064
Твою мать, как же СКА играет, если они 15 раз за сезон часовые пояса меняют. Задолбали уже нытьем про разницу во времени.
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alex1951
1503737179
В кругу заслуженных специалистов , бытует мне,что Спартаку надо бы,в первую очередь,сосредоточиться на важном для них турнире -Лиге Чемпионов.. Если вопрос ставится о выходе в плей-офф,то понятное дело,что удерживать первое-второе место в Чемпе России совершенно нереально...или... Или на крайняк иметь равноценный второй состав,а почему и нет? Как показывает практика,отсутствием бабла ,ведущие клубы не страдают.... ps И в конец . Пусть дубль обыгрывает основу СКА... А основе спать ,через пол-месяца у Спартака самая важная игра в группе! Там надо побеждать!
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prezent2017
1503738607
Шанс-то есть, да кто его будет реализовывать?
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APchelov
1503741085
Конечно, шансы есть. Чемпион играет с новичком. Удивительно другое. Теперь это обсуждается )
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МАКАРШВЕД
1503741516
Плакать поздно, играть надо! Три очка брать!
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kepим
1503743804
Стыдно будет не увести три очка
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Диктор
1503745264
Я вообще не понимаю-зачем это обсуждать? Только победа,это и так ясно.
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Svoysvoemubrat
1503748306
Не один Юран такой зоркий, все болельщики видят реальность победы.
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