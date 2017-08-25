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    Манчини получил травму во время матча с «Утрехтом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) заявил, что во время игры получил небольшое повреждение и порвал брюки.

    Победа позволила петербургскому клубу пробиться в групповой этап турнира. Жеребьевка начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

    – Показалось, что во время матча вы сами немного травмировались, когда потянулись за мячом.

    – Да, у меня действительно небольшая травма.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2017 00:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 августа 2017, 15:16

      клуб подгонит новые штаны , лишь играли хорошо и выигрывали

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 августа 2017, 10:15

      Рваные штаны - не рваная опа, как у Краснодара. Заштопают.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2017, 08:39

      Его правую штанину разнесло,как бритвой.Манчини не бедный парень и костюмчик купил не на саранской барахолке. Поразительно скурвился в мире народ,если даже дорогую одёжку шьют гнилыми нитками.

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > yorgenbarenz 25 августа 2017, 15:14

      посмотрел на тубе , там не нитки не по шву зацепился за что то , наверное саморез кто то длинный закрутил торчал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2017, 08:24

      мышцу потянул и чтобы ее размять пришлось штанину порвать

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      Рейтинг: +10

      PVO-94 25 августа 2017, 05:56

      Ну ё маё теперь восстанавливаться ...)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 августа 2017, 01:54

      Манчини настолько в игре,что даже штаны порвал!Думаю это хороший показатель...P.S. Уже Великий тренер Зидан тоже штаны рвал....думаю не спроста это)

      9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ЖОРРО 25 августа 2017, 09:57

      конечно неспроста! Штаны хреновые!

      1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > ЖОРРО 25 августа 2017, 10:14

      походу новое тренерское суеверие рождается: порвались штаны - жди победы в турнире :) у Зидана прокатило, посмотрим на Манчини :)

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > hellkid 25 августа 2017, 19:52

      Ага!Я про тоже))

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 августа 2017, 00:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Его там дербанил чтоль кто, всю штанину ему разорвал?

      -7
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