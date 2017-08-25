Манчини получил травму во время матча с «Утрехтом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 4-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Утрехта» (2:0) заявил, что во время игры получил небольшое повреждение и порвал брюки.

Победа позволила петербургскому клубу пробиться в групповой этап турнира. Жеребьевка начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

– Показалось, что во время матча вы сами немного травмировались, когда потянулись за мячом.

– Да, у меня действительно небольшая травма.