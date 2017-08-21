Переход Нобоа и Ерохина в «Рубин» не состоится

Как сообщает источник, планировавшиеся на правах аренды трансферы футболистов санкт-петербергуского «Зенита» Кристиана Нобоа и Александра Ерохина в казанский «Рубин» не состоятся.

По эквадорцу клубы действительно вели переговоры, но к консенсусу не пришли. Что касается футболиста сборной России, то он в сферу интересов волжан и не входил.

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что ничего не слышал об уходе Нобоа и Ерохина из клуба.