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    Переход Нобоа и Ерохина в «Рубин» не состоится

    Как сообщает источник, планировавшиеся на правах аренды трансферы футболистов санкт-петербергуского «Зенита» Кристиана Нобоа и Александра Ерохина в казанский «Рубин» не состоятся.

    По эквадорцу клубы действительно вели переговоры, но к консенсусу не пришли. Что касается футболиста сборной России, то он в сферу интересов волжан и не входил.

    Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что ничего не слышал об уходе Нобоа и Ерохина из клуба.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.08.2017 13:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 августа 2017, 02:54

      Ну это и понятно, "Зенит" в "Рубине" увидел конкурента, зачем-же ему его усиливать, лучше будет гнобить на лавке, особенно это касается эквадорца...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 21 августа 2017, 19:37

      Ох уж эти источники !

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 августа 2017, 19:23

      "то он в сферу интересов волжан и не входил"...

      Когда это Казань стала волжанами?... Бомбардир уже начальную школу набирает в редакторы? То ФК Енисей у них из Екатеринбурга, теперь и Казань на Волгу переехала...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 августа 2017, 15:48

      Если бы Полоз, Ерохин и Нобоа оказались в Рубине, то они сходу уже могли натягивать многих, а так Бердыеву еще придется по трахаться и поискать игроков, обыграть их.
      Зенит банально тормознул конкурента. Нобоа так вообще не тарахтел никуда Зениту.

      -1
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      Рейтинг: +93

      stachel > FanatSerj 21 августа 2017, 19:45

      Твой Ероха только трусы умеет натягивать сходу! Более бестолкового игрока надо еще поискать.

      0
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      Рейтинг: +404

      tilham 21 августа 2017, 13:27

      А шуму то было пипец. Где эти инсайдеры которые так кричали до этого

      7
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 21 августа 2017, 13:21

      Конечно, рубин набирает обороты и будет одним из главных конкурентов, зачем их ещё усиливать?

      3
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Alex ostrov 21 августа 2017, 16:09

      Мечты..

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