Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: «Рубин» договорился с «Зенитом» об аренде Нобоа, клубы ведут переговоры о переходе Ерохина

    Полузащитники «Зенита» Кристиан Нобоа и Александр Ерохин в ближайшее время станут игроками «Рубина». По информации источника, стороны уже договорились об аренде эквадорца и обсуждают переход на правах аренды россиянина.

    В нынешнем сезоне Нобоа не провел за «Зенит» в РФПЛ ни одного матча, в активе Ерохина – шесть игр и один забитый мяч.

    Источник: «Реальное время»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2017 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 августа 2017, 19:19

      Да, Ерохин косячит - школа плохая и уже не исправить. Движуха, правда ничего и открывается хорошо, но сам все портит. Так что не сложилось. И в сборной, похоже не вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 20 августа 2017, 18:45

      не знаю как вам товарищи, но на игру Ерохина смотреть противно...хоть и не болельщик Зенита....в еврокубках он косячит чуть ли не через раз...(пересмотрите последний матч еврокубка)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 18:17

      вопрос зачем было брать могли сразу в рубин идти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 18:06

      Вот сразу надо было идти за Бердыевым, а не клевать на большие деньги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 августа 2017, 16:37

      Зенит никогда не даст усилиться конкуренту!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 августа 2017, 16:09

      Что стоило и ожидать,все в Рубин,к Бикеичу!!!!!!!!!!!! Там и практика и медали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 20 августа 2017, 16:00

      Манчини из бюджета выбился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 августа 2017, 15:58

      а вообще лучше самого Манчини отдать в аренду куда нибудь в Турцию вот могу поспорить на штуку баксов его скоро уберут нет игры и никогда не будет, одни понты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Garrincha58 20 августа 2017, 18:14

      игры может и нет я зенита матчи не видел но пока на 1 идут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 августа 2017, 15:56

      Ерохин такой же как Юсупов все поперек,а Полоз вообще непонятно зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 20 августа 2017, 15:04

      бред же полный, если про нобоа поверить можно то в переход игрока с российским паспортом -нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11