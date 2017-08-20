Источник: «Рубин» договорился с «Зенитом» об аренде Нобоа, клубы ведут переговоры о переходе Ерохина

Да, Ерохин косячит - школа плохая и уже не исправить. Движуха, правда ничего и открывается хорошо, но сам все портит. Так что не сложилось. И в сборной, похоже не вариант.
Полузащитники «Зенита» Кристиан Нобоа и Александр Ерохин в ближайшее время станут игроками «Рубина». По информации источника, стороны уже договорились об аренде эквадорца и обсуждают переход на правах аренды россиянина.
В нынешнем сезоне Нобоа не провел за «Зенит» в РФПЛ ни одного матча, в активе Ерохина – шесть игр и один забитый мяч.