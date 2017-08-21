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  • Радимов: «Смольников молодец, а Полоз может играть еще лучше»

Радимов: «Смольников молодец, а Полоз может играть еще лучше»

21 августа 2017, 07:09

Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов не стал сравнивать матчи с «Утрехтом» в Лиге Европы и с «Амкаром» в чемпионате России. По его словам, это совершенно разные истории.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Зенит» закончился со счетом 0:1. Пермяки после этой встречи продолжают оставаться на последнем месте в турнирной таблице, набрав лишь два очка. «Зенит» идет первым, на счету сине-бело-голубых 19 очков.

– И против «Утрехта», и против «Амкара» петербуржцы выглядели тяжеловато в атаке. Особенно на фоне недавних разгромов «Спартака» и «Ахмата». Что случилось?

– Думаю, это разные истории. Матч с «Утрехтом» нужно оставить за скобками – там двухраундовое противостояние, все решится во втором матче. А что касается «Амкара», – тяжело вскрывать оборону, в которой стоит десять человек. Даже когда Кокорин забил гол, пермяки не стали раскрываться. Они продолжили играть в свой футбол. «Зенит» даже не знал, что делать – вроде бы при счете 1:0 команда соперника должна раскрыться, но этого не происходило.

– Тем не менее во втором тайме «Зениту» удалось прибавить. По крайней мере у петербуржцев появились голевые моменты, которых не было в первой половине. За счет чего ожила атака?

– Думаю, привыкли к полю. Это удивительно, но со стороны показалось, что искусственный газон в Перми не лучшего качества. Зенитовцы стали лучше работать с мячом, задвигались. Голевая атака получилась очень стремительной, с пасом на третьего. Это поставило оборону «Амкара» в тупик.

– Полоз впервые в чемпионате попал в стартовый состав «Зенита» и отметился голевой передачей. Как вам его игра?

– Голевая передача получилась отличной – прямо в ногу вложил мяч, и Кокорин здорово разобрался в эпизоде. Но я считаю, что Полоз может играть еще лучше.

– В конце первого тайма был момент, когда Смольников принял на себя удар и не дал мячу попасть в пустые ворота.

– Если бы «Амкар» забил в том моменте, «Зениту» пришлось бы ой как тяжело. Пермяки получили бы заряд положительных эмоций от гола в раздевалку, в перерыве внесли бы коррективы и стали бы играть еще более сосредоточенно. Молодец Смольников, что выручил в том моменте!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Смольников Игорь Кокорин Александр Полоз Дмитрий Радимов Владислав
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