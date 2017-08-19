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    Кастро: «Поведение Дембеле вредит дортмундской «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро раскритиковал поведение форварда команды Усмане Дембеле. Нападающий пропустил тренировку, тем самым выразив свое несогласие отказом немцев продать его в «Барселону».

    «Он провел выдающийся сезон, и вдруг не появился на тренировке. Мы были потрясены, потому что это было что-то новое для нас. Если Усмане вернется, ему будет очень ясно сказано, что так поступать нельзя и его поведение наносит ущерб команде.

    Мы не знаем, кто стоит за его действиями или кто ведет его. По собственному опыту могу сказать, что я не мог принимать все решения самостоятельно в 20 лет», – заявил футболист.

    Источник: Football Espana

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    19.08.2017 08:59
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