Кастро: «Поведение Дембеле вредит дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро раскритиковал поведение форварда команды Усмане Дембеле. Нападающий пропустил тренировку, тем самым выразив свое несогласие отказом немцев продать его в «Барселону».

«Он провел выдающийся сезон, и вдруг не появился на тренировке. Мы были потрясены, потому что это было что-то новое для нас. Если Усмане вернется, ему будет очень ясно сказано, что так поступать нельзя и его поведение наносит ущерб команде.

Мы не знаем, кто стоит за его действиями или кто ведет его. По собственному опыту могу сказать, что я не мог принимать все решения самостоятельно в 20 лет», – заявил футболист.