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  • Три игрока сборной России выйдут в стартовом составе «Тосно» на матч против «СКА-Хабаровска»

Три игрока сборной России выйдут в стартовом составе «Тосно» на матч против «СКА-Хабаровска»

18 августа 2017, 18:16
8

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «СКА-Хабаровска» на матч 7-го тура РФПЛ.

У клуба из Ленинградской области с первых минут появятся Антон Заболотный, Евгений Чернов и Виталий Шахов, ранее получивших вызов в сборную России.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Тосно СКА-Хабаровск
Комментарии (8)
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cent58
1503070618
А почему из СКА- Хабаровск -никто не вызван под знамёна , так сказать,- уже чудить так чудить ! , правда , Стасик Саламович !
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prezent2017
1503071016
Из грязи в конязи, то бишь в сборную. Ну совсем позор!
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Alex ostrov
1503071499
Чернов единственный кто может побороться за поподания в сборную!
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вместе с ЦСКА
1503072620
Эта сборная Росси - не сборная России, эта сборная хача-мудака
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shinnik
1503076177
Что вы там снизу понаписали,злобные юнкера..?.

нормальные составы...,но во втором..))(извините,..хр..)просто сборище мультяшных фамилий...хоть сериал снимай.
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Фан666
1503076710
Какая сборная то? Еще ни одного матча не сыграли да и не сыграют думаю, а в квадрат с Динамо погонять любого можно взять
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