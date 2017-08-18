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    Три игрока сборной России выйдут в стартовом составе «Тосно» на матч против «СКА-Хабаровска»

    Стали известны стартовые составы «Тосно» и «СКА-Хабаровска» на матч 7-го тура РФПЛ.

    У клуба из Ленинградской области с первых минут появятся Антон Заболотный, Евгений Чернов и Виталий Шахов, ранее получивших вызов в сборную России.

    «Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    18.08.2017 18:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 августа 2017, 20:18

      Какая сборная то? Еще ни одного матча не сыграли да и не сыграют думаю, а в квадрат с Динамо погонять любого можно взять

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 августа 2017, 20:09

      Что вы там снизу понаписали,злобные юнкера..?.



      нормальные составы...,но во втором..))(извините,..хр..)просто сборище мультяшных фамилий...хоть сериал снимай.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 18 августа 2017, 19:10

      Эта сборная Росси - не сборная России, эта сборная хача-мудака

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 августа 2017, 18:51

      Чернов единственный кто может побороться за поподания в сборную!

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2017, 18:43

      Из грязи в конязи, то бишь в сборную. Ну совсем позор!

      0
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      Рейтинг: +86

      cent58 18 августа 2017, 18:36

      А почему из СКА- Хабаровск -никто не вызван под знамёна , так сказать,- уже чудить так чудить ! , правда , Стасик Саламович !

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > cent58 18 августа 2017, 19:27

      Потому что 90% СКА хохлы!Или это не видно по фамилиям?)

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > cent58 18 августа 2017, 19:28

      - нечайно поставил,не серчай!Хреново что назад нельзя изменить,это уже - сайта!)

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