Три игрока сборной России выйдут в стартовом составе «Тосно» на матч против «СКА-Хабаровска»

Стали известны стартовые составы «Тосно» и «СКА-Хабаровска» на матч 7-го тура РФПЛ.

У клуба из Ленинградской области с первых минут появятся Антон Заболотный, Евгений Чернов и Виталий Шахов, ранее получивших вызов в сборную России.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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