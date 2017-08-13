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    Маммана надеется стать защитником уровня Пуйоля и Пике

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана выразил надежду, что сможет вырасти до футболиста мирового уровня. Аргентинец в своем амплуа выделил бывшего капитана «Барселоны» Карлеса Пуйоля и нынешнего игрока каталонцев Жерара Пике.

    «Меня называли защитником будущего? Конечно, лестные отзывы были приятны, но я никогда не задирал носа. Хочу стать защитником уровня Карлеса Пуйоля или Жерара Пике и много работаю для этого.

    Каким было мое детство? Я вырос в неспокойном районе, но очень люблю это место. Там мой дом, там я родился и жил до девяти лет. Мы дружили вместе – я, Дриусси, Паредес и Краневиттер, с которым познакомился чуть позже. Давным-давно начали общаться, поэтому особенно приятно, что вся наша компания собралась в «Зените», – заявил Маммана.

    Защитник перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 11:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 15:31

      Много работать и все получится) Все задатки есть! И самое главное возраст хороший у всех))) Удачи и без травм!)))

      3
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      Рейтинг: +46

      SALTAN 14 августа 2017, 14:54

      Почему бы и нет.

      3
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      Рейтинг: +15

      juancarlo 13 августа 2017, 15:02

      Немного смазанное начало, Эмануэль. А так видно, что есть перспективы!

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