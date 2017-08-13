Маммана надеется стать защитником уровня Пуйоля и Пике

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана выразил надежду, что сможет вырасти до футболиста мирового уровня. Аргентинец в своем амплуа выделил бывшего капитана «Барселоны» Карлеса Пуйоля и нынешнего игрока каталонцев Жерара Пике.

«Меня называли защитником будущего? Конечно, лестные отзывы были приятны, но я никогда не задирал носа. Хочу стать защитником уровня Карлеса Пуйоля или Жерара Пике и много работаю для этого.

Каким было мое детство? Я вырос в неспокойном районе, но очень люблю это место. Там мой дом, там я родился и жил до девяти лет. Мы дружили вместе – я, Дриусси, Паредес и Краневиттер, с которым познакомился чуть позже. Давным-давно начали общаться, поэтому особенно приятно, что вся наша компания собралась в «Зените», – заявил Маммана.

Защитник перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро.