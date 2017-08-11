Кержаков: «Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Если он в составе, это уже гарантия победы»

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил перспективы защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартаке».

«Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Мы помним, как он играл в «Зените». Это единственный игрок, которого невозможно было представить на скамейке запасных, если он здоров. И если он был в составе, это уже была гарантия победы. Насколько я знаю, он уходил из «Зенита» по семейным обстоятельствам. Как его встретят в Петербурге в составе «Спартака»? Теплого приема точно не будет», — сказал эксперт «Матч ТВ» в эфире передачи «Все на футбол».

Вчера аргентинец сказал руководству «летучих мышей», что хочет покинуть клуб.

Ранее Кержаков дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.