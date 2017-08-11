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  • Кержаков: «Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Если он в составе, это уже гарантия победы»

Кержаков: «Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Если он в составе, это уже гарантия победы»

11 августа 2017, 23:11
8

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил перспективы защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартаке».

«Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Мы помним, как он играл в «Зените». Это единственный игрок, которого невозможно было представить на скамейке запасных, если он здоров. И если он был в составе, это уже была гарантия победы. Насколько я знаю, он уходил из «Зенита» по семейным обстоятельствам. Как его встретят в Петербурге в составе «Спартака»? Теплого приема точно не будет», — сказал эксперт «Матч ТВ» в эфире передачи «Все на футбол».

Вчера аргентинец сказал руководству «летучих мышей», что хочет покинуть клуб.

Ранее Кержаков дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Валенсия Кержаков Александр Гарай Эсекьель
Комментарии (8)
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TAGANROG 161
1502482919
Гарай походу дело уже решённое его даже в заявке на товарняк с Аталантой нет.
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ilichkadr
1502483596
Болельщики "Валенсии" свистом встретили защитника Эсекьеля Гарая во время презентации испанской команды, которая прошла на стадионе "Месталья", сообщает Blanquinegres.
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Одинокий волк Маквейд
1502516951
Гарай в Зените был лучшим в обороне, после его ухода возникли проблемы.
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Gerero2198
1502518179
С приходом Гарая Валенсия стала стабильнее играть, а теперь что будет - снова в районе зоны вылета?
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Андрей Питерский
1502518292
Он у нас был лучшим. А если перейдет, то у Спартака за многие годы впервые появится супер классный центральный защитник.
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СШГЭС
1502518308
Если Гарай все же приедет, это будет его последний большой контракт, играть будет на совесть в надежде на пролонгацию.
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