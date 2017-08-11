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    Кержаков: «Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Если он в составе, это уже гарантия победы»

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков оценил перспективы защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая в «Спартаке».

    «Для «Спартака» Гарай стал бы находкой. Мы помним, как он играл в «Зените». Это единственный игрок, которого невозможно было представить на скамейке запасных, если он здоров. И если он был в составе, это уже была гарантия победы. Насколько я знаю, он уходил из «Зенита» по семейным обстоятельствам. Как его встретят в Петербурге в составе «Спартака»? Теплого приема точно не будет», — сказал эксперт «Матч ТВ» в эфире передачи «Все на футбол».

    Вчера аргентинец сказал руководству «летучих мышей», что хочет покинуть клуб.

    Ранее Кержаков дал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак» в рамках шестого тура РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2017 23:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 августа 2017, 09:11

      Если Гарай все же приедет, это будет его последний большой контракт, играть будет на совесть в надежде на пролонгацию.

      8
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 12 августа 2017, 09:11

      Он у нас был лучшим. А если перейдет, то у Спартака за многие годы впервые появится супер классный центральный защитник.

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 12 августа 2017, 09:09

      С приходом Гарая Валенсия стала стабильнее играть, а теперь что будет - снова в районе зоны вылета?

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 августа 2017, 08:49

      Гарай в Зените был лучшим в обороне, после его ухода возникли проблемы.

      9
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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr 11 августа 2017, 23:33

      Болельщики "Валенсии" свистом встретили защитника Эсекьеля Гарая во время презентации испанской команды, которая прошла на стадионе "Месталья", сообщает Blanquinegres.

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      Рейтинг: +40

      ЮрецVDV > ilichkadr 12 августа 2017, 00:02

      Это да!Но если он сваливает,то нафига участвует в пррезентации команды?

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      Рейтинг: +17812

      ilichkadr > ЮрецVDV 12 августа 2017, 10:18

      Похоже, что не свалит.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 августа 2017, 23:21

      Гарай походу дело уже решённое его даже в заявке на товарняк с Аталантой нет.

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