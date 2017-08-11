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  • Ринат Билялетдинов: «Оборона «Спартака» по меркам ЛЧ, к сожалению, проходима»

Ринат Билялетдинов: «Оборона «Спартака» по меркам ЛЧ, к сожалению, проходима»

11 августа 2017, 08:51
7

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Спартаку» необходимо укрепить линию оборону в преддверии Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб может приобрести защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая за 25 миллионов евро.

«Нынешняя линия обороны «Спартака» по меркам Лиги чемпионов, к сожалению, проходима. Гарай же – оптимальная кандидатура. В зенитовской конструкции он сцементировал все. Но претендентов на аргентинца хватает, не факт, что переберется в Москву», – сказал Билялетдинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гарай Эсекьель Билялетдинов Ринат
Комментарии (7)
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SPACE TRUCKIN
1502431874
да уж...не то слово...не проходима,а проходной двор...при этом Каррера - тренер защитников прежде всего...чёт перед ЛЧ нет уверенности в наших клубах...
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mialkov
1502432955
К сожалению, оборона проходима не только по меркам ЛЧ... Да и времени остается всё меньше и меньше. Даже срочная покупка защитника все равно потребует времени на адаптацию и сыгранность.
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mihail200606
1502434503
Мягко он так выразился...
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Одинокий волк Маквейд
1502435284
Согласен, в прошлом году Каррера выдавил максимум возможного из нынешнего состава, который далеко не Бавария или Селтик, чтобы штамповать победы в чемпионатах. Без очень качественного усиления в ЛЧ будет туго, да и дома непросто.
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Svoysvoemubrat
1502436102
С учетом Пашалича нужно еще 3-4 игрока
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апоголлл
1502439701
не проходима,а проходной двор,там как арсенал не будут играть.
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Gullit 76
1502445063
Гарай в такой ситуации необходим,но и с ним защита будет проходима.Спартаку нужно будет в лиге играть в контроль мяча,в нападении - подальше от своих ворот.Повезёт со жребием и со средними командами может и пройти.
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