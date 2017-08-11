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    Ринат Билялетдинов: «Оборона «Спартака» по меркам ЛЧ, к сожалению, проходима»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Спартаку» необходимо укрепить линию оборону в преддверии Лиги чемпионов.

    Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб может приобрести защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая за 25 миллионов евро.

    «Нынешняя линия обороны «Спартака» по меркам Лиги чемпионов, к сожалению, проходима. Гарай же – оптимальная кандидатура. В зенитовской конструкции он сцементировал все. Но претендентов на аргентинца хватает, не факт, что переберется в Москву», – сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 08:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 августа 2017, 12:51

      Гарай в такой ситуации необходим,но и с ним защита будет проходима.Спартаку нужно будет в лиге играть в контроль мяча,в нападении - подальше от своих ворот.Повезёт со жребием и со средними командами может и пройти.

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 11 августа 2017, 11:21

      не проходима,а проходной двор,там как арсенал не будут играть.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 августа 2017, 10:21

      С учетом Пашалича нужно еще 3-4 игрока

      9
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 августа 2017, 10:08

      Согласен, в прошлом году Каррера выдавил максимум возможного из нынешнего состава, который далеко не Бавария или Селтик, чтобы штамповать победы в чемпионатах. Без очень качественного усиления в ЛЧ будет туго, да и дома непросто.

      13
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 09:55

      Мягко он так выразился...

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 августа 2017, 09:29

      К сожалению, оборона проходима не только по меркам ЛЧ... Да и времени остается всё меньше и меньше. Даже срочная покупка защитника все равно потребует времени на адаптацию и сыгранность.

      2
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 11 августа 2017, 09:11

      да уж...не то слово...не проходима,а проходной двор...при этом Каррера - тренер защитников прежде всего...чёт перед ЛЧ нет уверенности в наших клубах...

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