Ринат Билялетдинов: «Оборона «Спартака» по меркам ЛЧ, к сожалению, проходима»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Спартаку» необходимо укрепить линию оборону в преддверии Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб может приобрести защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая за 25 миллионов евро.

«Нынешняя линия обороны «Спартака» по меркам Лиги чемпионов, к сожалению, проходима. Гарай же – оптимальная кандидатура. В зенитовской конструкции он сцементировал все. Но претендентов на аргентинца хватает, не факт, что переберется в Москву», – сказал Билялетдинов.