Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» работает над трансферами Калинича, Косты и Обамеянга

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли не скрывает, что в интересы клуба входят нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, форвард «Челси» Диего Коста и бомбардир дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Если бы нам удалось заполучить Обамеянга, то можно было бы говорить о судьбе. Он был первым игроком, которого я просматривал вживую.

    Да, Калинич и Коста также находятся в нашем списке. Сейчас мы активно работаем над этими трансферами», – заявил Мирабелли.

    Напомним, что «Милан» является в это трансферное окно одним из самых активных участников на рынке.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 9 августа 2017, 19:38

      Хоть бы получилось любого из них заполучить.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11