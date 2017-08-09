«Милан» работает над трансферами Калинича, Косты и Обамеянга

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли не скрывает, что в интересы клуба входят нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, форвард «Челси» Диего Коста и бомбардир дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Если бы нам удалось заполучить Обамеянга, то можно было бы говорить о судьбе. Он был первым игроком, которого я просматривал вживую.

Да, Калинич и Коста также находятся в нашем списке. Сейчас мы активно работаем над этими трансферами», – заявил Мирабелли.

Напомним, что «Милан» является в это трансферное окно одним из самых активных участников на рынке.