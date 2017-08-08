Гаджиев: «Незабитый пенальти? Ничего, бывает»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился наблюдениями от домашнего матча пятого тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

«Нельзя сказать, что сегодня было много моментов. Действовали получше в атаке, в прессинге в первом тайме. Во втором тайме сложнее было, это затратный метод игры. Пенальти не забили – ничего, бывает. Надо двигаться дальше, и все.

О позиции опорного полузащитника говорим давно, с мая или апреля месяца. Думаю, сегодня Зайцев неплохо справился с этой функцией. Много единоборств выиграл. Считаю, что он нормально сыграл», – заявил Гаджиев.