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    Гаджиев: «Незабитый пенальти? Ничего, бывает»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился наблюдениями от домашнего матча пятого тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

    «Нельзя сказать, что сегодня было много моментов. Действовали получше в атаке, в прессинге в первом тайме. Во втором тайме сложнее было, это затратный метод игры. Пенальти не забили – ничего, бывает. Надо двигаться дальше, и все.

    О позиции опорного полузащитника говорим давно, с мая или апреля месяца. Думаю, сегодня Зайцев неплохо справился с этой функцией. Много единоборств выиграл. Считаю, что он нормально сыграл», – заявил Гаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 августа 2017, 20:29

      Какой-то флегматичный Гаджиев! Другой бы тренер "рвал и метал" с таким результатом после 5-ти туров, а у него "все нормально-бывает"!

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