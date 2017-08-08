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    Григорян: «У «Анжи» не получилось вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки «СКА-Хабаровска»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги проигранного матча пятого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (0:2). По словам специалиста, махачкалинцы на сумели нейтрализовать контратаки хабаровчан.

    Это поражение стало для «Анжи» четвертым в пяти встречах.

    «Игра была очень сложной, она изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме мы пытались комбинировать, треугольник ЛипартияМаркеловБазелюк провел несколько комбинаций. После перерыва получилось больше.

    Что не получилось? Вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки. Не могу никого выделить в составе «СКА-Хабаровск». Хочу поздравить команду с победой и пожелать ей удачи», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 августа 2017, 18:20

      Короче, сыграли не вандефульно.

      7
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 8 августа 2017, 15:11

      Физрук. А перед началом чемпионата грозился в еврокубках играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 14:36

      Он еще тренирует? Вроде объявили, что уже выперли.

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 августа 2017, 14:23

      Наверное опять Базелюк струсил.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 августа 2017, 13:43

      Для тебя любая игра складывается тяжело. Анжи однозначно нужна смена тренера.

      3
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