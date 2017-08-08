Григорян: «У «Анжи» не получилось вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги проигранного матча пятого тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (0:2). По словам специалиста, махачкалинцы на сумели нейтрализовать контратаки хабаровчан.

Это поражение стало для «Анжи» четвертым в пяти встречах.

«Игра была очень сложной, она изобиловала огромным количеством единоборств. В первом тайме мы пытались комбинировать, треугольник Липартия – Маркелов – Базелюк провел несколько комбинаций. После перерыва получилось больше.

Что не получилось? Вскрыть массированную оборону и нейтрализовать контратаки. Не могу никого выделить в составе «СКА-Хабаровск». Хочу поздравить команду с победой и пожелать ей удачи», – сказал Григорян в эфире телеканала «Наш футбол».