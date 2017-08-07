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    Фурсенко подтвердил, что первый матч Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа в Голландии

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа на поле голландского клуба. Сегодня на официальном сайте УЕФА появилась информация, согласно которой первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 числа.

    «У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко.

    Ранее оба клуба по инициативе «Утрехта» направили в УЕФА просьбу перенести поединок с 17 на 16 августа.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 15:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67288

      portero 7 августа 2017, 19:00

      это лучше , чем первая игра дома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 18:23

      Ну и ладушки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 7 августа 2017, 17:38

      ...и это правильно !..

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