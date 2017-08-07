Фурсенко подтвердил, что первый матч Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа в Голландии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что первая игра раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Утрехтом» состоится 16 августа на поле голландского клуба. Сегодня на официальном сайте УЕФА появилась информация, согласно которой первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 числа.

«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18:00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко.

Ранее оба клуба по инициативе «Утрехта» направили в УЕФА просьбу перенести поединок с 17 на 16 августа.