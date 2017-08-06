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    РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, чемпион пропустил пять мячей впервые с апреля-2016

    Встреча «Зенит»«Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев по одному голу забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. Гол престижа в составе чемпионов России провел Квинси Промес.

    В апреле 2016 года «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в рамках 24 тура РФПЛ.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 5:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Кузяев (Терентьев, 76), Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Фернандо, Адриано.

    Предупреждения: Паредес, 40 – Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45+1; Фернандо, 89.

    Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 21:56
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 августа 2017, 05:11

      А что касаемо игры,то Зенит выглядел однозначно мощнее,злее и собранней.Кокорин вообще играл так как никогда.Да и остальные не подкачали.У Спартака выделить можно разве что Промеса и Бокетти.Комбаров вообще провалил левый фланг обороны - 3 гола из его зоны...Выход Попова в старте скорее всего был ошибкой.Надо было Зе Луиша заигрывать с самого начала.Да и с Квинси они более сыграннее...В общем что случилось,то и случилось."Весёлый"получился матч!Ладно.Проанализировать,сделать выводы и забыть!А Зенит ещё раз с победой!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 августа 2017, 05:03

      Счёт однозначно по игре!Как не печально....Что же тут скажешь...С победой Питер!Пусть для наших это будет хорошим уроком и стимулом для встряски.Хватит праздновать чемпионство и пора браться за дело!

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 августа 2017, 00:19

      За весь прошлый чемпионат "Спартак" потерял 21 очко(30 игр), за этот - 7(4игры)- регресс,однако!

      0
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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 6 августа 2017, 23:55

      Вот она, хорошая статистика для Спартака. В прошлом сезоне получили от бомжей 5 и стали Чемпионами) хорошие судьи, в этом сезоне тоже 5 баллов поставили)

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 6 августа 2017, 23:08

      Вот он настоящий Зенит!Всех с Победой!!!

      -1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 6 августа 2017, 23:07

      Комбэк вислоухих ))))

      -2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 6 августа 2017, 22:43

      Зенит против Спартака и Зенит против Иегуды или как там её - это две разные команды! В ЛЕ за Зенит не будет стыдно. А если появится ещё и Сантьяго Аскасибара! Сборная Аргентины не дать не взять! Молодцы!!!!

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 6 августа 2017, 22:26

      Не будет Спартак в тройке. С Каррерой.

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 августа 2017, 22:25

      Зенит с победой! Питерцы были быстрее на каждом отрезке матча,отсюда и ошибки спартачей в виде пропущенных мячей и желтых карточек.

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 августа 2017, 22:16

      C попедой Зенит! В одном из своих комментариев я говорил, что Манчини играет с Каррерой гамбит Мало кто согласился..Москвичи поставили мне -10.Что теперь скажите?
      Тренер до мелочей продумал игру игроки чётко выполнили план!Красивая победа! Поздравляю всех болельщиков!!!

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