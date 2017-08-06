РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, чемпион пропустил пять мячей впервые с апреля-2016

Встреча «Зенит» – «Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев по одному голу забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. Гол престижа в составе чемпионов России провел Квинси Промес.

В апреле 2016 года «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в рамках 24 тура РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 5:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Кузяев (Терентьев, 76), Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Фернандо, Адриано.

Предупреждения: Паредес, 40 – Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45+1; Фернандо, 89.

Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2.

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