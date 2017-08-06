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  • РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, чемпион пропустил пять мячей впервые с апреля-2016

РФПЛ. «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1, чемпион пропустил пять мячей впервые с апреля-2016

6 августа 2017, 21:56
42

Встреча «Зенит»«Спартак» в рамках четвертого тура чемпионата России завершилась со счетом 5:1. В составе хозяев по одному голу забили Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. Гол престижа в составе чемпионов России провел Квинси Промес.

В апреле 2016 года «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 5:2 в рамках 24 тура РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Спартак (Москва) – 5:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 36; 2:0 – Ерохин, 45+1; 3:0 – Кришито, 57; 4:0 – Кузяев, 63; 4:1 – Промес, 72; 5:1 – Ребров, 77 (в свои ворота).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов (Жирков, 80), Ерохин, Кузяев (Терентьев, 76), Паредес, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Попов (Зе Луиш, 59), Промес, Фернандо, Адриано.

Предупреждения: Паредес, 40 – Джикия, 27; Глушаков, 34; Комбаров, 45+1; Фернандо, 89.

Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (42)
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Tajik-za Zenit
1502045847
ну и где эти мясные который говорили что спартак порвет Зенит Мамана очень порадовал не считая пенальти да все действовали очень здорово спартака не видно было на поле Всех с заслуженной победой,,,,,,,
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Diman67
1502045873
е5 спартак е5!!!!!!!!!!!
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romario605
1502045995
С победой всех болельщиков ЗЕНИТА!!! Классная игра, классный счет!!!
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oyabun
1502046125
Зенит, как это ни грустно мне признавать, поздравляю с заслуженной победой. Если и дальше будете играть в том же духе, быть вам Чемпионом в этом сезоне. Поражение Спартака назову поражением имени Федуна. Забивали в Зените новички Ерохин, Кузяев. А где новички в Спартаке? Широко разрекламированный Пашалич - а он вообще был на поле? Я ни разу ни услышал от комментаторов его фамилию.
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4agaaa
1502046125
Зенит с победой!!! Шикарная игра, высочайший класс футболистов и тренера!!! Реброва с лучшим голом тура!
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Fancyfall
1502046472
счёт по игре(
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Вадим 1972
1502046707
Зенит победил заслужено. Доминировал всю игру. Молодцы ! С победой Зенит и всех адекватных болельщиков Зенита. После этой игры могу сказать только одно, Зенит претендент на Чемпионство номер один. Если так продолжат, то конкурентов не будет. Спартак, как не грустно, но пока в этом сезоне не тянет.
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kiril1986
1502046919
Зенит конечно красавцы просто уничтожили Спартак,поэтому и в лиги Европы слили чтоб к матчу со Спартаком подойти в оптимальной форме
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ZENIT-59
1502046981
C попедой Зенит! В одном из своих комментариев я говорил, что Манчини играет с Каррерой гамбит Мало кто согласился..Москвичи поставили мне -10.Что теперь скажите? Тренер до мелочей продумал игру игроки чётко выполнили план!Красивая победа! Поздравляю всех болельщиков!!!
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Микояновский мясокомбинат
1502050035
Комбэк вислоухих ))))
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