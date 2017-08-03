Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марио Фернандес: «В Лиге чемпионов все соперники очень сильные»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 4 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.

    Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

    «В Лиге чемпионов все соперники очень сильные: кто бы нам ни попался, будет очень тяжелое противостояние. Кто бы ни попался, мы ждем жеребьевки, будем очень хорошо настраиваться, готовиться, изучать соперника.

    Сразу скажу, что оба матча будут крайне сложными для нас», – сказал Фернандес.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 17:40

      Именно..проходите плэй-офф и тренируйтесь..будет игра - всё будет норм. Ерёменко бы ещё к Витиньо..но вот как есть пока..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11