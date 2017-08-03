Марио Фернандес: «В Лиге чемпионов все соперники очень сильные»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, которая пройдет 4 августа и начнется в 13:00 по московскому времени.

Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

«В Лиге чемпионов все соперники очень сильные: кто бы нам ни попался, будет очень тяжелое противостояние. Кто бы ни попался, мы ждем жеребьевки, будем очень хорошо настраиваться, готовиться, изучать соперника.

Сразу скажу, что оба матча будут крайне сложными для нас», – сказал Фернандес.