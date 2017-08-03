Чигринский: «Это и есть класс – выжимать максимум из «стандартов»

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский признал результат ответного матча третьего квалификационного раунда с ЦСКА в Москве закономерным. По его мнению, на стороне российского луба – высокая организованность команды.

Напомним, что столичный клуб переиграл в рамках третьего квалификационного раунда турнира греческий АЕК. В первой встрече ЦСКА на выезде победил со счетом 2:0, а на домашнем поле – 1:0.

Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени. Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца».

— Не скажу, что ЦСКА сегодня нас чем-то удивил, но результат закономерен. Армейцы получше готовы физически, и в целом выглядели более организованно.

— Тем не менее, сложилось впечатление, что второй матч АЕК провел более уверенно, чем первый, домашний?

— Да, потому что домашняя игра была для нас вообще первой в этом сезоне, и у ЦСКА в этом плане было определенное преимущество. Плюс нужно учитывать опыт соперника. В первом поединке у нас ощущалось значительное волнение, а сегодня по большому счету терять было уже нечего, поэтому сыграли более раскрепощенно.

— В первом матче АЕК оба гола пропустил после розыгрыша армейцами угловых. Сегодня наверняка делали акцент на этом, и все равно снова пропустили после углового...

— Действительно, в первом матче мы при «стандартах» у наших ворот действовали персонально, сегодня же была комбинированная защита. Но, значит, нужно еще лучше готовиться — все-таки это очевидный козырь ЦСКА. К сожалению, «стандарты» — это не отдельное соревнование, а часть футбольного матча. Это и есть класс – выжимать максимум из таких ситуаций, как штрафные и угловые.