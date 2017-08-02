Стали известны возможные соперники ЦСКА по четвертому раунду квалификации ЛЧ

Не надо сать! Все проходимые. Пусть они боятся на наших попасть. Европейский опыт у ЦСКА по более остальных будет. Акинфееву здоровья!
ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов уверенно переиграл греческий АЕК и вышел в следующую стадию турнира.
Армейский клуб попал в число сеяных и за выход в групповой этап ЛЧ поспорит с одной из команд, не получившей посев.
Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца». Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени.