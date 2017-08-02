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    Стали известны возможные соперники ЦСКА по четвертому раунду квалификации ЛЧ

    ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов уверенно переиграл греческий АЕК и вышел в следующую стадию турнира.

    Армейский клуб попал в число сеяных и за выход в групповой этап ЛЧ поспорит с одной из команд, не получившей посев.

    Соперником ЦСКА может стать «Янг Бойз», «Истанбул ББ», «Хоффенхайм», ФКСБ или «Ницца». Жеребьевка заключительного раунда квалификации пройдет 4 августа, начало — в 13:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 23:50
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +62

      istrebitel 4 августа 2017, 09:20

      Не надо сать! Все проходимые. Пусть они боятся на наших попасть. Европейский опыт у ЦСКА по более остальных будет. Акинфееву здоровья!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 3 августа 2017, 23:07

      Было бы интересно посмотреть на Цска против Хоффенхайма.

      1
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      Рейтинг: +69

      alexandr347488 3 августа 2017, 14:07

      Яркий пример того, что на этом этапе сеяные от не сеяных мало чем отличаются.


      Удачи ЦСКА!!!

      2
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      Рейтинг: +448

      Paladius 3 августа 2017, 13:32

      Вот удача! ЦСКА должны были быть в числе несеянных, а в итоге все сеянные вылетели и Динамо и Виктория и Аякс! Теперь есть большая вероятность, что пройдут в группу.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 августа 2017, 12:48

      С этими клубами в эконом-режиме уже не получится... А есть ли у нас сейчас не эконом?...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 11:14

      Янг Бойз или ФКСБ нормально будет. Ну а Хоффенхайм или Ницца достаточно сложные соперники для армейцев. В любом случае желаю удачи и прохода в группу.

      7
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      Рейтинг: +448

      Paladius > OfaZavr 3 августа 2017, 13:29

      Со Швейцарцами наши плохо играют! Сколько раз Базель натягивал наши клубы! Поэтому предпочтительнее Стяуа или турки!

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 3 августа 2017, 11:02

      Всех обязаны проходить. С немцами и французами будет потяжелее, но и они не топ-клубы. Самый лакомый вариант конечно же румыны...

      3
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      Рейтинг: +482

      Тоторо > sv1969 3 августа 2017, 12:40

      Киевляне тоже так думали.))))) Хотя....Согласен. Оаро в свои 33 года уже не тот... В остальном-состав из не самых сильных швейцарцев с вкраплениями таких же африканцев.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 3 августа 2017, 10:20

      Эти несеяные уже троих сеяных посеяли в Лигу Европы. Одна радость, что с сеяными не играем, а в остальном счастья не много.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 3 августа 2017, 09:59

      Либо Ницца, либо Хоффенхайм будет. Будет тяжело. Удачи и с победой!

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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 3 августа 2017, 09:06

      Повезло, что посеялись. Учитывая, что на кону группа ЛЧ, все будут умирать на поле в этом раунде. Если предложим в ответ свой адекватный настрой - пройдем любого из этих.

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