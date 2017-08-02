Источник: Луческу в ближайшее время примет сборную Турции

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время подпишет контракт с турецкой федерацией футбола, согласно которому румын станет наставником мужской сборной страны, информирует Sabah.

Заключительный раунд переговоров с будущими работодателями состоялся 2 августа. Ранее турецкой сборной руководил тамошний специалист Фатих Терим.

В Турции Луческу уже работал, будучи у руля «Галатасарая» и «Бешикташа».