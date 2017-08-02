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    Источник: Луческу в ближайшее время примет сборную Турции

    Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время подпишет контракт с турецкой федерацией футбола, согласно которому румын станет наставником мужской сборной страны, информирует Sabah.

    Заключительный раунд переговоров с будущими работодателями состоялся 2 августа. Ранее турецкой сборной руководил тамошний специалист Фатих Терим.

    В Турции Луческу уже работал, будучи у руля «Галатасарая» и «Бешикташа».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 19:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 августа 2017, 19:56

      Куда только его не сватали после Зенита. Турция для него - само то ! Но это для него будет уже финал карьеры..

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 августа 2017, 19:55

      Ну, всё, а когда-то неплохая команда была.......

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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr 2 августа 2017, 19:47

      Бывший главный тренер Санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу возглавил сборную Турции, сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 августа 2017, 19:39

      Это называется -
      Окольными путями,но все время ближе к дому,
      Ежель не получится ,до дома рукой подать....
      И напоследок.Все таки самым хлебным местом для него был Шахтар ,
      его там все устраивало....но увы...

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      Рейтинг: +194

      Klodus 2 августа 2017, 19:33

      Очень интересно посмотреть на его работу в сборной.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 2 августа 2017, 19:31

      Я даже боюсь фантазировать, что он будет потом про Турцию придумывать....

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 августа 2017, 19:24

      Я как читаю, что нибудь про Луческу, как то не по себе становится)))))))

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