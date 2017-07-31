Мюллер: «Бавария» хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер признался, что ему удобна любая позиция на поле в атаке. Также игрок подчеркнул, что мюнхенцы хотят быть лучшими всегда и везде.

«Для меня не имеет значения, какую роль исполнять – бомбардира или плеймейкера. Я хочу помогать команде, но понимаю, что от меня ждут многого. Поэтому мне нужно забивать голы, чтобы болельщики были довольны.

Обычно «Бавария» хочет побеждать во всех соревнования, в которых участвует. И я не говорю сейчас о будущих титулах, я имею в виду, что нужно быть лучшим в каждом матче, на каждой тренировке и в каждом турнире. Мы хотим выиграть все», – сказал Мюллер.