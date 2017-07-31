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  • Бышовец: «Не думаю, что Канунников сможет вытеснить из основы Адриано или Зе Луиша»

Бышовец: «Не думаю, что Канунников сможет вытеснить из основы Адриано или Зе Луиша»

31 июля 2017, 06:41
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Известный тренер Анатолий Бышовец оценил потенциальные приобретения «Спартака» – нападающего «Рубина» Максима Канунникова, а также полузащитника Марио Пашалича, принадлежащего «Челси», а прошлый сезон проведшего в аренде в «Милане». По словам специалиста, столичному клубу требуется усиление, так как красно-белые ставят перед собой самые высокие цели.

В матче третьего тура «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдет в понедельник, 31 июля.

– «Спартак» рассматривает несколько кандидатур в качестве усиления. Начнем с форварда «Рубина» Канунникова. Понимаете, зачем он нужен Каррере?

– Перед «Спартак», уверен, ставятся максимальные задачи – повторить успех и стать чемпионом. Плюс Лига чемпионов, резервы просто необходимы. Канунников игрок сборной, у него есть сильные качества. В «Спартаке» может раскрыться ярче.

– Считаете, что он способен вытеснить из состава кого-то из пары Луис Адриано – Зе Луиш?

– Нет, не думаю. Но у «Спартака» может случиться то же самое, что с Ари и тогда форвард потребуется. Канунников достаточно хорошо провел прошлый и начало нынешнего сезона.

– Ваше мнение о Пашаличе.

– Это игрок «Челси», прошлый сезон провел в «Милане» – характеристика исчерпывающая.

– «Спартак» в принципе может обойтись без замены Зобнину где-то на стороне?

– Тимофеев хорош в созидании, в завершающей стадии. Это неплохой футболист, но для становления необходимо доверие тренера. Заменить Зобнина непросто, его связка с Глушаковым и Фернанду и сделала «Спартак» чемпионом. Увы, я должен констатировать некоторую переоценку, которую произвел в отношении всех наших футболистов Кубок конфедераций. Тех качеств, которые они показали в чемпионате России, на международном уровне оказалось недостаточно. Это совершенно другое измерение!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Канунников Максим Пашалич Марио Бышовец Анатолий
Комментарии (2)
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Dimonadze
1501475191
То что показал Канунников, вообще нельзя назвать футболом. Те кто играет в футбол иногда ради удовольствия и то бы больше пользы принесли
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Alex ostrov
1501490881
Каннуников сможет вытеснить любого иностранного форварда из Спартака, ведь у него есть самое важное качество для РФПЛ, российский паспорт!!!
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