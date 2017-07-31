Чернов хочет помочь «Тосно» и вернуться в «Зенит»

Защитник «Тосно» Евгений Чернов, права на которого принадлежат «Зениту», мог пропустить матч третьего тура российской Премьер-лиги по условиям арендного соглашения. По словам футболиста, клубы в последний момент смогли урегулировать данный вопрос, что позволило ему появиться на поле в воскресном матче
Матч закончился победой «Зенита» – 1:0. После трех туров сине-бело-голубые имеют стопроцентный показатель – три победы. С таким же показателем лидируют в турнирной таблице «Локомотив» и «Ахмат».
– Я готовился целую неделю и надеялся, что все же смогу принять участие в игре. Рад, что клубы договорились. Хотелось выйти на поле в этом матче.
– Когда узнали о том, что сможете сыграть против «Зенита»?
– Практически перед игрой.
– Какие впечатления от матча?
– Эмоции от матча – самые положительные. Я играл с большим желанием и удовольствием. Порадовало, что собрался почти полный стадион. Очень приятно играть в такой атмосфере. «Зенит» всегда был сильной командой, а сегодня показал, что с приходом нового главного тренера он сумел еще и прибавить.
– Не обижены на Манчини, что не дал вам шанса?
– Нет.
– Что скажете по поводу пропущенного гола?
– Пас Шатова на Кокорина – стечение обстоятельств. Правда, на тренировках Олег часто такое вытворял. Он в этом деле мастер.
– Какова ваша цель?
– Выходить в основном составе и помогать своей нынешней команде. Конечно, мне бы в будущем хотелось вернуться в «Зенит».