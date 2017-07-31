Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чернов хочет помочь «Тосно» и вернуться в «Зенит»

31 июля 2017, 06:16
4

Защитник «Тосно» Евгений Чернов, права на которого принадлежат «Зениту», мог пропустить матч третьего тура российской Премьер-лиги по условиям арендного соглашения. По словам футболиста, клубы в последний момент смогли урегулировать данный вопрос, что позволило ему появиться на поле в воскресном матче

Матч закончился победой «Зенита» – 1:0. После трех туров сине-бело-голубые имеют стопроцентный показатель – три победы. С таким же показателем лидируют в турнирной таблице «Локомотив» и «Ахмат».

– Я готовился целую неделю и надеялся, что все же смогу принять участие в игре. Рад, что клубы договорились. Хотелось выйти на поле в этом матче.

– Когда узнали о том, что сможете сыграть против «Зенита»?

– Практически перед игрой.

– Какие впечатления от матча?

– Эмоции от матча – самые положительные. Я играл с большим желанием и удовольствием. Порадовало, что собрался почти полный стадион. Очень приятно играть в такой атмосфере. «Зенит» всегда был сильной командой, а сегодня показал, что с приходом нового главного тренера он сумел еще и прибавить.

– Не обижены на Манчини, что не дал вам шанса?

– Нет.

– Что скажете по поводу пропущенного гола?

– Пас Шатова на Кокорина – стечение обстоятельств. Правда, на тренировках Олег часто такое вытворял. Он в этом деле мастер.

– Какова ваша цель?

– Выходить в основном составе и помогать своей нынешней команде. Конечно, мне бы в будущем хотелось вернуться в «Зенит».

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Кокорин Александр Шатов Олег Чернов Евгений Манчини Роберто
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1501482922
Чернов одним из лучших был в Тошне.
Ответить
Dimon013
1501483263
Да, парень молодец!
Ответить
eriquexruots
1501484452
Заголовок звучит так, будто Чернов настолько плох, что он поможет Тосно, уйдя в Зенит)
Ответить
Alex ostrov
1501491022
Он в каждом матче доказывает что он готов играть в Зените, ждём в следующем сезоне!!!
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Все новости
Все новости
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
14
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+