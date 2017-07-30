Гаджиев – о поражении от «Ростова»: «Так играть вообще нельзя»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча третьего тура РФПЛ против «Ростова» (0:1). По словам специалиста, поражение от южан закономерно.

«Проиграли по делу. Так играть вообще нельзя. «Ростов» был лучше и создал много моментов у наших ворот. Проигрывали в центре поля, но могли сыграть вничью. Старались агрессивно атаковать. Есть проблемы в средней зоне и атаке. Они очевидны», – сказал наставник.

После трех сыгранных туров пермяки не имеют в активе ни одного очка. Следующий матч «аммиачные» проведут 5 августа в гостях против «Динамо».