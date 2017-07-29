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  • Пономарев: «Без Игнашевича и Василия Березуцкого сборная России не выдержит на ЧМ-2018»

Пономарев: «Без Игнашевича и Василия Березуцкого сборная России не выдержит на ЧМ-2018»

29 июля 2017, 22:43
15

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 3-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0) выразил мнение, что игроки обороны армейцев Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич нужны сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, оба ветерана завершили выступления за национальную команду.

«Хорошо, что в игру вступил Игнашевич. Я нисколько не сомневаюсь, что он будет цементировать оборону. Когда команде вручали серебряные медали, я сказал Сергею, что вижу его в сборной России на чемпионате мира. Его и Березуцкого. Без данных игроков мы ничего не выдержим.

Васин – это еще очень зыбкий материал, он играет с ошибками. Надеяться на него в центре обороны нельзя. А Игнашевич это цемент: он быстро соображает», – сказал Пономарев.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Пономарев Владимир
Комментарии (15)
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acer2003
1501357881
Что с ними,что без ..........
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Джавел.
1501357944
А с ними выдержите?
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Небесная
1501358647
Мало быстро соображать, надо ещё и быстро действовать
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BRO_football
1501359115
Согласен. Хотя бы на домашнем ЧМ выступили, а там можно и карьеру завершать, если захотят.
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Ivan7107
1501360139
С ними прям да , всегда выдерживаем все .
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lexa2154
1501384169
Молодежи надо больше доверять, где ей еще опыта набирать...
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Каратель помойников
1501397231
а с ними выдержит минут 15-20.так что надо молодёжь наигрывать,а не эксплуатировать пенсионеров "пока сами на поле кони не двинут"
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Dmirubo
1501398068
Да и так ясно, что почти ничего нашей сборной на ЧМ 2018 года не светит. Главное, чтобы игра была и усердие, а не безволие - тогда все простим, даже разгромные поражения.
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paracetamol
1501404389
А с ними вообще провалится.
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Diesel133
1501410377
на КК было лучше чем на Евро.. так что не надо херню городить!
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