Пономарев: «Без Игнашевича и Василия Березуцкого сборная России не выдержит на ЧМ-2018»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев после матча 3-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0) выразил мнение, что игроки обороны армейцев Василий Березуцкий и Сергей Игнашевич нужны сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, оба ветерана завершили выступления за национальную команду.

«Хорошо, что в игру вступил Игнашевич. Я нисколько не сомневаюсь, что он будет цементировать оборону. Когда команде вручали серебряные медали, я сказал Сергею, что вижу его в сборной России на чемпионате мира. Его и Березуцкого. Без данных игроков мы ничего не выдержим.

Васин – это еще очень зыбкий материал, он играет с ошибками. Надеяться на него в центре обороны нельзя. А Игнашевич это цемент: он быстро соображает», – сказал Пономарев.