Бернардески – о 33 номере: «Я должен доказать, что достоин носить «десятку»

Ранее нападающий Федерико Бернардески был презентован в качестве игрока «Ювентуса». На следующий сезон 23-летний итальянец взял 33 номер. Форвард рассказал об отказе от 10 номера.

«Я очень уважаю «десятку» в «Ювентусе». Но 33 номер кажется мне правильным выбором. Я должен доказать, чего заслуживаю, как это было со мной во Флоренции. Поэтому в следующем сезоне я должен показать клубу, тренеру и партнерам, что достоин носить 10 номер», – сказал футболист.

30 июля команда Массимилано Аллегри встретится с «Ромой» в рамках International Champions Cup.