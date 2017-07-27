Агент: «Ринкон в «Спартаке»? Я не получал никакой информации об этом»

Футбольный агент Норман Капуоццо, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Томаса Ринкона, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что московский клуб поспорит с «Зенитом» за приобретение 29-летнего венесуэльца.

«Спартак» интересуется Ринконом? Я не получал никакой информации об этом, никто из «Спартака» со мной не связывался», – сказал Капуоццо.

Действующий контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2020 года. В игроке также заинтересованы «Фиорентина», «Бешикташ», «Аталанта» и «Валенсия».