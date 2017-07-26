Ледяхов одобрил трансфер Рыбуса в «Локомотив»

Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов оценил покупку «Локомотивом» Мацея Рыбуса из «Лиона». По его словам, это очень грамотный шаг столичного клуба. Стоит отметить, что Рыбус имеет опыт выступления в российской лиге – он играл в «Ахмате» под управлением Ледяхова.

«Рыбус – очень квалифицированный футболист, и это отличное приобретение для железнодорожников. Он игрок сборной Польши и во время выступлений в РФПЛ играл здесь ведущую роль. Заполучив Мацея за небольшие деньги, «Локомотив» провернул очень хороший трансфер.

Думаю, что Рыбуса в «Локомотиве» будут использовать как игрока, способного закрыть всю левую бровку. Он отлично встраивается в схему 5-3-2. Изначально он приходил в «Терек» как игрок полузащиты, но со временем мы стали использовать его как крайнего защитника. В итоге он потом и в сборной стал выступать на этой позиции. На мой взгляд, именно в защите Мацей приносит максимальную пользу команде.

Правда, сразу после переезда во Францию он получил серьезную травму. В результате чего он выпал из состава на определенный момент. А когда он залечил ее и вернулся, его конкуренты за место в составе уже были в оптимальной форме. Думаю, это просто стечение обстоятельств. А так Мацей способен заиграть в любом европейском чемпионате», – сказал Ледяхов.

Напомним, что сумма трансфера Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив» составила 1,5 миллиона евро.