«Нант» объявил о подписании контракта с Раньери

«Бомбардир» писал о договоренности между «Нантом» и тренером Клаудио Раньери. Пост главного тренера команды освободился после ухода Сержиу Консейсау в «Порту».

Сегодня пресс-служба «Нанта» разместила в официальном твиттере клуба итальянский флаг. Позже было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 65-летним специалистом.

23-го февраля Раньери был уволен с должности главного тренера «Лестера». В сезоне-2015/16 «лисы» выиграли английскую Премьер-лигу.