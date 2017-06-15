Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Нант» объявил о подписании контракта с Раньери

    «Бомбардир» писал о договоренности между «Нантом» и тренером Клаудио Раньери. Пост главного тренера команды освободился после ухода Сержиу Консейсау в «Порту».

    Сегодня пресс-служба «Нанта» разместила в официальном твиттере клуба итальянский флаг. Позже было объявлено о подписании двухлетнего контракта с 65-летним специалистом.

    23-го февраля Раньери был уволен с должности главного тренера «Лестера». В сезоне-2015/16 «лисы» выиграли английскую Премьер-лигу.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2017 18:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 июня 2017, 19:04

      Да здравствует повторение английской сказки во Франции!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      mikmen > Томь вперёд 15 июня 2017, 19:53

      А вдруг повторится....я буду в шоке

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11