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    Полузащитник «Гента» и сборной Бельгии попал в сферу интересов «Спартака»

    Полузащитник «Гента» Томас Фоке во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Как сообщает Voetbal Nieuws, в услугах 22-летнего футболиста также заинтересована «Аталанта».

    Отметим, что полузащитник является игроком сборной Бельгии. В нынешнем сезоне Фоке провел за «Гент» в чемпионате Бельгии 35 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 15:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 10:19

      А теперь до конца трансферного кона будут писать "в котором заинтересован Спартак"... Какая же это новость, если без Спартака в заголовке?

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 июня 2017, 08:32

      было бы не плохо если б он перешел в Спартак

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      Рейтинг: +1191

      ttter 3 июня 2017, 19:45

      Alexander Petrov? @Udralets 1 день - 1 имя. Томас Фокет, 22, Гент. Как понимаю, правый бровочник. Прикладной интерес со стороны СМ. Гент уже отказал Аталанте и Наполи. Итальянские СМИ утверждают: сам игрок уже дал согласие на переход и Аталанте (предпочтительно), и Наполи (эмиссар оттуда сейчас в Бельгии). Но Гент не устраивает предложенная цена - 4 млн. На 1-2 млн. больше дает Лилль. Эти предложения может перебить СМ, однако подробностей нет.Скай Спорт передает: Фокета желают еще 2 английских клуба. Конкуренция, видимо, острая. 1 день - 1 имя Эмануэль Рейносо, 21 год, атакующий полузащитник из клуба "Тальерес", Аргентина. В клубе ждут людей из СМ. Якобы талант, распасовщик. Есть также предложения от Бенфики, Порту, Спортинга, Фиорентины.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 июня 2017, 18:15

      Казалось бы Спартаку в первую очередь нужны защитники, во-вторую нападающие, а уж полузащитники... непонятный трансферный выбор селекционеров клуба

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Соа́рес де Мора́ис 3 июня 2017, 18:53

      определенно! Федун подтвердил в интервью, что денег выделено на трансферы немного. Теперь смотри, потратят их на полузащитников, значит на хороших защитников или нападающих точно не хватит. Наберут в лучшем случае игроков уровня ушедшего Маурисио и объявят это очень удачной трансферной политикой.

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      Рейтинг: +1191

      ttter > oyabun 3 июня 2017, 19:42

      Он и есть защитник​.

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      Рейтинг: +281

      nem00700 > oyabun 4 июня 2017, 09:13

      еще как бы продавать людей можно

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 17:14

      Ничего не знаю об этом игроке, но во первых Гент приличная команда, во вторых чтобы попасть в сборную Бельгии даже на товарищеский матч нужно обладать не заурядным талантом , в третьих он молод ,но немного смущает, почему он рассматривает вариант со Спартаком, а не переход куда нибудь в Англию, Францию,Германию, с другой стороны Квинси же поехал в Спартак еще когда он не играл в ЛЧ, короче будем посмотреть.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июня 2017, 16:16

      Какая у него хоть позиция?

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      Рейтинг: +563

      tank219 3 июня 2017, 16:07

      а может и не стать

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