Полузащитник «Гента» и сборной Бельгии попал в сферу интересов «Спартака»

Полузащитник «Гента» Томас Фоке во время летнего трансферного окна может стать игроком «Спартака». Как сообщает Voetbal Nieuws, в услугах 22-летнего футболиста также заинтересована «Аталанта».

Отметим, что полузащитник является игроком сборной Бельгии. В нынешнем сезоне Фоке провел за «Гент» в чемпионате Бельгии 35 матчей, в которых сделал две результативные передачи.

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