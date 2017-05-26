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    Тотти устроил ужин для игроков «Ромы» перед последним матчем в карьере за римский клуб

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти устроил ужин для футболистов римского клуба. Отметим, что на вечере не присутствовал главный тренер «волков» Лучано Спаллетти.

    «Спасибо, парни!» – подписал Тотти общекомандное фото.

    Ранее 40-летний итальянец объявил о том, что матч 38-го тура Серии А против «Дженоа» станет для него последним в футболке римлян. За «Рому» нападающий выступал с 1992 года.

    Источник: Twitter

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    26.05.2017 01:01
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2017, 11:17

      Спасибо и удачи Император! Легенда!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 мая 2017, 10:44

      Отказался от трофей... верен команде был конце такое блогодарность

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 мая 2017, 09:34

      Жаль , что с Лучано так и не смог найти общего языка. Нашла коса на камень .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Tommy 7 26 мая 2017, 09:25

      мне одному показалось, что слева стоит Антонио Валенсия? :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 мая 2017, 07:49

      Одним словом....Легенда!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 26 мая 2017, 07:21

      Ну все, теперь последний матч проиграют.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 26 мая 2017, 07:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тотти, как игрок конечно хорош..легенда римского клуба.Как человек редкостное говно!Его поведение не достойное истинного великого спортсмена, плюваться в спину на евро, он верблюд или футболист?

      -4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 11:29

      Что ты тут написал, вообще бред.Расскажу тебе почему..
      Взять например Зидана, который махнул башкой и вырубил Итальянца, там он сделал это в лицо, Суарес кусался за уши в открытую, а не как пидарас который плюнет в спину по тихой и бежит дальше.Тотти говно как человек, а не как игрок!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 17:29

      Я тебе по Русски сказал, что таких как ты сказал, людей, не считаю за людей!Считаю их сыкливыми пидорами, что делают пидоры, тебе виднее!)
      Я те минус не ставил, я минусы ставлю редко, это твоё мнение, оно имеет право быть, хоть оно и не правильное!

      -2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 17:31

      И это не обзывательство, так как я считаю пидаросов женщинами, а мужик в спину плювать не будет!

      -2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 17:32

      Что ты тему то не раскрыл Зидана или Суареса?
      Балобол..

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 21:32

      Ты ебанутый? Какого хуя ты перешёл на личность, чмо!Я в отличие от тебя, все свои ответы аргументировал, ты сука дибил по жизни, без мнения и мозгов!Те лет сколько?
      Я пишу с ошибками, да, а ты нет?

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 21:59

      Вот таких как ты, людей которые якобы там шарят или хоть что то понимают в футболе, надо построить и дать поболтать, между собой!

      Я почитав, твои комменты, к моему сообщению, удивляюсь слабоумию и отваге..твоей)

      Получается, если я харкну те в спину, я не плохой человек, я хороший..?!))

      Легенды есть крутые, типо Буффона, Касильса и Джерарда, ещё был Дель Пьеро..ну ты понял, о каких я людях и игроках!

      А ты чмошное говно, такое же как Тотти, за него!Не знаю ни хуя и не смотря футбол вообще!

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > ROSTOV SUPER 26 мая 2017, 22:27

      Ты в каждом своём сообщении делаешь ошибки)
      Ну да ладно, я опять не увидел от тебя дибила, аргументированного ответа, ты доказал мне, что ты лох, на тя можно харкать, хуесосить и для таких уебанов как ты, я буду хорошим!

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 26 мая 2017, 05:04

      Неужели все из-за Спагетти?

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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 26 мая 2017, 01:59

      Мужик с большой буквы, спс за футбол

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 26 мая 2017, 01:30

      Да, только всего наилучшего..и жаль, что со Спаллетти так вышло, мало играл.

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