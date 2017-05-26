Тотти устроил ужин для игроков «Ромы» перед последним матчем в карьере за римский клуб

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти устроил ужин для футболистов римского клуба. Отметим, что на вечере не присутствовал главный тренер «волков» Лучано Спаллетти.

«Спасибо, парни!» – подписал Тотти общекомандное фото.

Ранее 40-летний итальянец объявил о том, что матч 38-го тура Серии А против «Дженоа» станет для него последним в футболке римлян. За «Рому» нападающий выступал с 1992 года.