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    Марселино возглавил «Валенсию»

    «Валенсия» объявила о назначении Марселино Гарсии Тораля на должность главного тренера команды. Контракт испанца вступит в силу 1-го июля. Предыдущим тренером команды был Воро. «Летучие мыши» завершили сезон в чемпионате Испании на 12-й позиции в турнирной таблице.

    В качестве футболиста Марселино выступал за «Спортинг», «Расинг», «Леванте» и «Эльче». В тренерской карьере 51-летнего специалиста значатся «Рекреативо», «Расинг», «Сарагоса», «Севилья» и «Вильярреал».

    Источник: ФК «Валенсия»

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    24.05.2017 23:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 мая 2017, 00:08

      Грамотный спец, приличный состав, но слишком непредсказуемые хозяева клуба.

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