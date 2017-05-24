Марселино возглавил «Валенсию»

«Валенсия» объявила о назначении Марселино Гарсии Тораля на должность главного тренера команды. Контракт испанца вступит в силу 1-го июля. Предыдущим тренером команды был Воро. «Летучие мыши» завершили сезон в чемпионате Испании на 12-й позиции в турнирной таблице.

В качестве футболиста Марселино выступал за «Спортинг», «Расинг», «Леванте» и «Эльче». В тренерской карьере 51-летнего специалиста значатся «Рекреативо», «Расинг», «Сарагоса», «Севилья» и «Вильярреал».