Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зидана и сломали монитор

Ахаххаха, Марсело прямо как главный Айтишник:) "надо перезагрузить компьютер":)))))) с победой!
«Реал» обыграл «Малагу» в 38-м туре чемпионата Испании, оформив 33-е национальное чемпионство в истории.
Во время послематчевой конференции главного тренера сливочных Зинедина Зидана в зал вошли футболисты команды. Данило, Каземиро, Лукас Васкес, Альваро Мората и Марсело продолжили отмечать победу в пресс-ложе, прервав общение тренера с журналистами. В ходе празднований был сломан монитор.
Madrid's players interrupt Zidane press conference.... pic.twitter.com/eNXs9K9RCy— Sid Lowe (@sidlowe) 21 мая 2017 г.