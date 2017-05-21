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    Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зидана и сломали монитор

    «Реал» обыграл «Малагу» в 38-м туре чемпионата Испании, оформив 33-е национальное чемпионство в истории.

    Во время послематчевой конференции главного тренера сливочных Зинедина Зидана в зал вошли футболисты команды. Данило, Каземиро, Лукас Васкес, Альваро Мората и Марсело продолжили отмечать победу в пресс-ложе, прервав общение тренера с журналистами. В ходе празднований был сломан монитор.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 23:43
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 22 мая 2017, 14:52

      Ахаххаха, Марсело прямо как главный Айтишник:) "надо перезагрузить компьютер":)))))) с победой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:31

      Молодцы , пришли поздравить принародно тренера !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 22 мая 2017, 09:00

      hala madrid

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 22 мая 2017, 08:21

      Чемпионы, имеют право! Молодцы!

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 22 мая 2017, 06:08

      Хала Мадрид!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      kagorich 22 мая 2017, 02:06

      Высчитают с гонорара за испорченное оборудование.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 мая 2017, 00:24

      Пофиг на монитор!Главное Зидана не сломали!!!!Он нужен!!!)))))))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 22 мая 2017, 00:06

      Имеют веселиться.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 мая 2017, 00:03

      Реал с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 22 мая 2017, 00:00

      вот черти)))

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