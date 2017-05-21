Игроки «Реала» сорвали пресс-конференцию Зидана и сломали монитор

«Реал» обыграл «Малагу» в 38-м туре чемпионата Испании, оформив 33-е национальное чемпионство в истории.

Во время послематчевой конференции главного тренера сливочных Зинедина Зидана в зал вошли футболисты команды. Данило, Каземиро, Лукас Васкес, Альваро Мората и Марсело продолжили отмечать победу в пресс-ложе, прервав общение тренера с журналистами. В ходе празднований был сломан монитор.