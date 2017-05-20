ФНЛ. «СКА-Хабаровск» разделил очки с «Тамбовом», «Енисей» вырвал победу над «Нефтехимиком»

В матче 38-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» не сумел на своем поле переиграть «Тамбов», растеряв преимущество в два мяча.

В другом поединке «Енисей» благодаря голам Самодина и Саркисова в самом конце встречи вырвал победу над «Нефтехимиком»

Первенство России. ФНЛ. 38-й тур

СКА-Хабаровск – Тамбов – 2:2 (0:1)

Голы: 1:0 – Черевко, 14; 2:0 – Корян, 50 (с пенальти); 2:1 – Дорожкин, 60; 2:2 – Сорокин, 64.

Нефтехимик – Енисей – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Самодин, 86; 0:2 – Саркисов, 90+4.

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