МЛС. «Н.Й. Рэд Буллз» сыграл вничью с «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата США «Н.Й. Рэд Буллз» на своем поле разошелся миром с «Торонто» – 1:1. На гол нападающего хозяев Брэдли Райта-Филлипса гости ответили забитым мячом в исполнении полузащитника Бенуа Шейру.

Стоит отметить, что на 81-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард канадской команды Жози Алтидор.

МЛС. Регулярный чемпионат.

Н.Й. Рэд Буллз – Торонто – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Райт-Филлипс, 38; 1:1 – Шейру, 70.

Незабитый пенальти: Алтидор, 81.

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