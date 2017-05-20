МЛС. «Н.Й. Рэд Буллз» сыграл вничью с «Торонто»

Испортили все что могли казлы
В очередном матче регулярного чемпионата США «Н.Й. Рэд Буллз» на своем поле разошелся миром с «Торонто» – 1:1. На гол нападающего хозяев Брэдли Райта-Филлипса гости ответили забитым мячом в исполнении полузащитника Бенуа Шейру.
Стоит отметить, что на 81-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард канадской команды Жози Алтидор.
МЛС. Регулярный чемпионат.
Н.Й. Рэд Буллз – Торонто – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Райт-Филлипс, 38; 1:1 – Шейру, 70.
Незабитый пенальти: Алтидор, 81.