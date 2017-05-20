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    МЛС. «Н.Й. Рэд Буллз» сыграл вничью с «Торонто»

    В очередном матче регулярного чемпионата США «Н.Й. Рэд Буллз» на своем поле разошелся миром с «Торонто» – 1:1. На гол нападающего хозяев Брэдли Райта-Филлипса гости ответили забитым мячом в исполнении полузащитника Бенуа Шейру.

    Стоит отметить, что на 81-й минуте встречи пенальти не реализовал форвард канадской команды Жози Алтидор.

    МЛС. Регулярный чемпионат.

    Н.Й. Рэд Буллз – Торонто – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Райт-Филлипс, 38; 1:1 – Шейру, 70.

    Незабитый пенальти: Алтидор, 81.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 06:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 мая 2017, 10:27

      Испортили все что могли казлы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 20 мая 2017, 07:06

      Упустить победу

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