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    ФНЛ. «Енисей» оказался сильнее «Тюмени» и поднялся на третье место, «Луч-Энергия» и «Сибирь» голов не забили

    В матче 37-го тура первенства ФНЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над «Тюменью» – 1:0. Автором единственного гола стал Артур Малоян.

    Таким образом, клуб из Красноярска набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

    С нулевым счетом завершилась встреча, в которой сошлись «Луч-Энергия» и «Сибирь».

    Первенство ФНЛ. 37-й тур

    Енисей (Красноярск) – Тюмень – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Малоян, 89.

    Луч-Энергия (Владивосток) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0

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    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 14 мая 2017, 12:57

      Вот как болеть теперь в следующем сезоне в матчах Спартака против Тосно и Енисея? Там Парфенов и Тихонов, и мое красно-белое сердце не позволит болеть против них )

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      Рейтинг: +160

      виктоша > turist82 14 мая 2017, 22:33

      Глядишь, через годик и Торпедо с В.Булатовым и Олимпиец с Н.Писаревым подтянутся...

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