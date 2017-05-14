ФНЛ. «Енисей» оказался сильнее «Тюмени» и поднялся на третье место, «Луч-Энергия» и «Сибирь» голов не забили

Вот как болеть теперь в следующем сезоне в матчах Спартака против Тосно и Енисея? Там Парфенов и Тихонов, и мое красно-белое сердце не позволит болеть против них )
В матче 37-го тура первенства ФНЛ «Енисей» на своем поле вырвал победу над «Тюменью» – 1:0. Автором единственного гола стал Артур Малоян.
Таким образом, клуб из Красноярска набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.
С нулевым счетом завершилась встреча, в которой сошлись «Луч-Энергия» и «Сибирь».
Первенство ФНЛ. 37-й тур
Енисей (Красноярск) – Тюмень – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Малоян, 89.
Луч-Энергия (Владивосток) – Сибирь (Новосибирск) – 0:0