«Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Челси» уверенно выиграл у «Мидлсбро» на своем поле со счетом 3:0. За два тура до конца сезона команда из Северного Йоркшира отстает от идущего на 17-м месте в турнирной таблице «Суонси» на семь очков очков.

Таким образом, «Мидлсбро» не сумел сохранить прописку на следующий сезон АПЛ.

Напомним, ранее в Чемпионшип также вылетел «Сандерленд».