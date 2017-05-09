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    «Мидлсбро» вылетел из английской Премьер-лиги

    В матче 36-го тура чемпионата Англии «Челси» уверенно выиграл у «Мидлсбро» на своем поле со счетом 3:0. За два тура до конца сезона команда из Северного Йоркшира отстает от идущего на 17-м месте в турнирной таблице «Суонси» на семь очков очков.

    Таким образом, «Мидлсбро» не сумел сохранить прописку на следующий сезон АПЛ.

    Напомним, ранее в Чемпионшип также вылетел «Сандерленд».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 00:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 мая 2017, 14:19

      Вылетели команды с Севера!Халл,Сандерленд и Бро!Но зато след.сезон вернется северный Ньюкасл,но тенденция все равно меняется не в пользы команд Севера,все чаще и чаще в АПЛ выходят команды с южного берега.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 мая 2017, 00:37

      Жаль....(( Надеюсь вернуться!

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 9 мая 2017, 19:30

      Как на эту положение реагирует команда, болельщики, это очень не выносимо но это правда.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 9 мая 2017, 08:42

      Поздравляю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 мая 2017, 07:40

      Упс!

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 9 мая 2017, 05:50

      Жаль.... По составу симпатичная команда, но ни чем не запомнилась...

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 мая 2017, 05:35

      С таким составом могли претендовать на большее....

      1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 9 мая 2017, 05:08

      на 17-м месте в турнирной таблице «Суонси» на семь очков очков.....................=) Очччки Нннадо?=)

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 9 мая 2017, 02:12

      ждём вновь

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 мая 2017, 00:10

      Не долго "боро" играл в АПЛ.

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